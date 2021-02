Omenjeno velja skorajda dobesedno. Različnih čipov, ki so življenjska sila vseh sodobnih tehnoloških naprav, je namreč začelo primanjkovati. Pri čemer je, kaj pa drugega, znova vsaj posredno posredi pandemija novega koronavirusa. Pa tokrat ne (zgolj) zaradi tega, ker bi ta upočasnila proizvodnjo teh čipov, temveč zato, ker je zaradi nje močno naraslo povpraševanje po vseh tehnoloških pripomočkih, pri katerih so ti čipi potrebni. Ko je bil oziroma je še vedno sodobni svet zaprt za štirimi stenami, so računalniki, televizorji, igralne konzole in podobne reči nepogrešljiva pomoč pri krajšanju časa, povečano povpraševanje po njih pa je pomenilo povečano proizvodnjo in večjo porabo čipov. Ki pa jih lahko naredijo le »toliko in toliko«, saj je množičnih proizvajalcev, predvsem točno določenih čipov, zelo malo. Vložki v nove tovarne bi bili ob tem astronomski, predvsem pa se proizvodnja ne more povečati z danes na jutri.

Avtomobilska industrija ima ob tem v nasprotju z drugimi še dodatne probleme. Prvi je, da je dobavna veriga pri avtomobilih izjemno kompleksna, zelo občutljiva. Drugi je metodologija proizvodnje, saj ta večinoma bazira na naročilih različno opremljenih avtomobilov, torej na izdelavi takšnih, kot jih naroči kupec, kar pomeni, da se avtomobilov »na zalogo« dela bistveno manj kot drugih tehnoloških reči. Ob tem pa je sodobni avtomobil tako poln napredne tehnologije, da so različni čipi nujen sestavni del številnih pripomočkov. Brez njih tako ne deluje ne servo volan ne zavorni ali kakšni drugi senzorji, prav tako ne parkirne kamere, infozabavni sistemi, tempomati… Skratka, pametnejši ko je avto, več čipov potrebuje, in če v tovarno zamuja čip za delovanje zaviranja v sili, začne zamujati tudi celotna proizvodnja avtomobilov.

A če se je pred kratkim zdelo, da bo šlo le za manjšo oviro na poti k okrevanju po katastrofalnem letu 2020, je zdaj že skoraj jasno, da bi znalo pomanjkanje čipov močno vplivati na letošnje proizvodne številke. GM je tako že napovedal, da bodo prvotno načrtovane verjetno ostale nedosegljive, znamk, ki so morale ali še bodo morale oklestiti proizvodnjo ali celo za nekaj časa zapreti nekatere tovarne, pa bi naštevali precej dlje od tistih, ki so ostale neprizadete. Jasno, tudi ti problemi se bodo v prihodnjih mesecih zgladili, so pa čipi vseeno že tako prizadeti industriji zadali še en, nov nepričakovan udarec.