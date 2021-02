Peter Lipar, predstojnik Prometno tehniškega inštituta FGG: Na zeleno vejo bomo težko prišli

Promet je že dolgo del njegovega tako poklicnega kot zasebnega življenja. Spremembe v zadnjih desetletjih so bile na tem področju velike, še večje se obetajo v prihodnosti. O izzivih prometa, ne zgolj cestnega, in infrastrukture smo se pogovarjali s Petrom Liparjem, predstojnikom Prometno tehniškega inštituta pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.