V Moskvi, kjer je danes minus 13 stopinj Celzija, je okoli 300 žensk sklenilo človeško verigo. S tem so želele izraziti podporo soprogi Navalnega Juliji in drugim ženskam, ki so žrtve zatrtja protestov v podporo opozicijskemu voditelju. »Z oblikovanjem človeške verige želimo pokazati, da smo za ljubezen in proti nasilju,« je na shodu v prestolnici povedala 22-letna Darja Orazcova.

Na podobnem shodu v Sankt Peterburgu pa se je medtem pri spomeniku žrtvam političnega nasilja zbralo okoli 100 žensk. Nekatere so polagale cvetje, druge pa recitirale pesmi.

Sodelavci Navalnega so ob tem ljudi pozvali tudi, naj se zvečer zberejo pred sodišči in za 15 minut prižgejo svetilke na svojih mobilnih telefonih. To so že storili na ruskem Daljnem vzhodu. V mestu Habarovsk so nekateri s čajnimi svečkami v snegu izrisali srce.

Protest proti politični represiji je potekal tudi v Kazanu, ki leži približno 700 kilometrov vzhodno od Moskve. Tam je policija po informacijah nevladne organizacije OVD Info aretirala devet ljudi.

Ob prazniku zaljubljencev sta se z ljubezenskima zapisoma in objavo fotografij na spletnih omrežjih drug na drugega spomnila tudi opozicijski voditelj, ki je v zaporu, in njegova soproga.

Sodišče v Moskvi je namreč v začetku meseca Navalnega obsodilo na tri leta in pol zapora zaradi kršitev pogojne zaporne kazni, ki so mu jo izrekli zaradi prevar iz leta 2014. 44-letnik se je sredi januarja vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok, za katero krivi Kremelj. Ob vrnitvi v Rusijo so ga ruske oblasti aretirale.