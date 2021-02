Policisti Policijske uprave Maribor so danes ob 13.36 prejeli obvestilo, da se je pred Oplotnico, na lokalni cesti Dobriška vas–Oplotnica, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno vozilo. V avtomobilu je ostal ukleščen voznik, ki je umrl na kraju nesreče. Policisti so ugotovili, da je 22-letni moški vozil osebni avtomobil od Oplotnice. V levem ovinku je zapeljal na desno bankino, nato pa sunkovito zavil v levo prek lokalne ceste v gozd, kjer je trčil v drevo. V vozilu je bil sam, umrl je na kraju nesreče. Ostal je ukleščen v avtomobilu, s tehničnim posegom so ga iz vozila spravili gasilci.

Policisti so odredili izdelavo nekaterih izvedeniških mnenj. Po koncu preiskave bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo. Dvaindvajsetletni voznik je prva smrtna žrtev prometnih nesreč na območju mariborske policije uprave. epl