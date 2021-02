Simona Kustec o tem, da opozicija izkorišča čas epidemije za pobalinski odnos do ljudi

“Z vsakodnevnim političnim dogajanjem se ne ukvarjam prav veliko. Je pa res, da sem pozorna, ne zgolj kot ministrica, ampak tudi kot znanstvenica in profesorica politologije, na to, kaj se dogaja. Res je, da gre do neke mere v dani situaciji za klasično zgodbo politike kot igre. Zdi se mi tudi, da v teh razmerah oziroma v času epidemije, ko bi se morali povezati, iskati skupne rešitve iz krize, sodelovati, si pomagati, se spodbujati, nekateri to izkoriščajo za pobalinski odnos do ljudi.”