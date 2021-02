Kot so pojasnili v reševalni zvezi, jih je regijski center za obveščanje v soboto obvestil o snežnem plazu v Kramarjevi smeri v Storžiču. Po opravljenem klicu z očividcema so ugotovili, da je plaz odnesel dve osebi, ki ne kažeta življenjskih znakov. Sprožili so reševalno akcijo z aktivacijo celotnega moštva ter posadko helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku. Nekaj minut za tem je bil aktiviran tudi helikopter policije, ki je opremljen z napravo za iskanje pogrešanih v plazu.

Na kraj nesreče je odšla predhodnica, ki je štela pet članov od tega en zdravnik. Zdravnika in enega reševalca so s helikopterjem prepeljali do ponesrečencev. Pridružila se jima je tudi posadka helikopterske nujne medicinske pomoči. Ugotovili so, da sta ponesrečenca podlegla poškodbam.

»Začeli smo s helikopterskim prevozom preminulih v dolino. Tik pred dvigom drugega ponesrečenca sta alpinista, ki sta se nahajala v zgornjih pobočjih Storžiča, sprožila snežni plaz. Ekipa, ki je bila tik pred koncem dela na kraju nesreče, je bila preko radijske postaje obveščena o ponovnem plazu. Vsi štirje so zbežali pred plazom in si rešili življenje. Med begom sta se dva reševalca poškodovala,« so navedli.