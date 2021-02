V ponedeljek bo pretežno jasno, proti večeru se bo od severozahoda zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -7, v alpskih dolinah in v mraziščih s snežno odejo okoli -15, ob morju okoli -4, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo na zahodu povečini sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Mraz bo popustil. Tudi v sredo bo še večinoma suho vreme.

Vremenska slika: Nad Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severovzhoda nekoliko manj mrzel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, predvsem v krajih južno od nas občasno zmerno oblačno. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.