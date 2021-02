V Torontu se je končal niz štirih tekem domačih brez poraza, za kar so poskrbeli hokejisti Montreala. Odločilni zadetek za 2:1 je dosegel Brendan Gallagher tri minute pred koncem dvoboja. Tyler Toffoli pa je k zmagi prispeval gol in podajo.

Enak končni izid je bil na tekmi v Winnipegu, kjer pa so domači izgubili pičlih devet sekund pred koncem. Takrat je za goste iz Ottawe zadel Brady Tkachuk, s čimer je svoji ekipi zagotovil prvo zmago po štirih sušnih dvobojih.

Najbolj učinkoviti so bili hokejisti Tampe. Na Floridi so domačim nasuli pol ducata golov, dva je dosegel Tyler Johnson, ki je s soigralci temelje za zmago postavil v drugem delu tekme, ko so zadeli štirikrat. Izkazal pa se je tudi vratar Andrej Vasiljevski s 33 obrambami.

Tampa je še vedno igrala brez Stevena Stamkosa, ki je že tekmo v četrtek izpustil zaradi poškodbe. »Nekaj ključnih igralcev manjka, toda drugi fantje so jih odlično zamenjali. Dobro so se znašli in to je bil temelj zmage,« je bil po tekmi zadovoljen trener Tampe Jon Cooper.

Največ zadetkov pa je bilo na tekmi med Arizono in St. Louisom, ki se je končala po podaljšku s 5:4, slavili pa so gostje. Odlični gol je v drugi minuti dodatnega dela igre dosegel Mike Hoffman, potem ko je že poskrbel za podajo pri izenačujočem golu Jordana Kyrouja v zadnji tretjini. Ville Husso je za zmagovalce zbral 32 obramb, le dve manj je imel na koncu Antti Raanta za Arizono.

Po dodatnem delu se je končala tudi tekma v Chicagu, kjer pa je bilo podaljška konec že po 35 sekundah, ko je zadel Alex DeBrincat za zmago domačih s 3:2 proti Columbusu. Patrick Kane je dvakrat podal, za peto zmago Chicaga v zadnjih sedmih tekmah pa ima zasluge tudi vratar Kevin Lankinen z 29 obrambami. »Velika zmaga za nas. Hud boj je bil, mi smo zapravili preveč priložnosti, a sem zadovoljen, da smo kljub temu ostali v igri in na koncu zmagali,« je po tekmi dejal trener Chicaga Jeremy Colliton.

Šele prvo domačo tekmo v sezoni pa so igrali hokejisti San Joseja. Zaradi protikoronskih omejitev v lokalnem okolju, kalifornijski Santa Clari, namreč doslej niso mogli igrati v svoji dvorani in so prvih 12 tekem sezone igrali v gosteh. A so na prvi tekmi na svojem ledu po 342 dneh oziroma po 8. marcu lani morali priznati premoč Vegasu z 1:3. »Lepo je bilo spet zadrsati na led skozi glavo morskega psa. Na zaslonu smo imeli svoje navijače, želeli bi si, da bi lahko imeli polno dvorano. To res pogrešamo,« je dejal kapetan domačih Logan Couture.