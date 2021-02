Na rdečkasto fasado sakralnega objekta na priljubljeni ljubljanski izletniški točki je tako nekdo nalepil podobo Tonina na električni rolki, s katero je predlani začel nastop na programski konferenci NSi.

Predsednik NSi in obrambni minister se je na to dejanje že odzval na Twitterju. "Mazaške akcije se nadaljujejo. Očitno so naši nasprotniki spoznali, da so šli s kljukastimi križi in zahtevami po smrti predaleč. To je očitno nov pristop, ki bi se mu samo nasmehnil, če ne bi šlo za uničevanje tuje lastnine in kulturnega spomenika. Delitve, ekstremizem in sovražni govor se že udejanjajo v vandalizmu. Samo še korak dalje in bodo ogrožena človeška življenja. To norost lahko ustavimo samo skupaj. Zdravilo je v strpnosti, dialogu in sodelovanju. Strnimo vrste za Slovenijo, ne drug proti drugemu," je zapisal.

Tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic je za portal 24ur povedal, da so bili policisti obveščeni, da je do zdaj neznani storilec ponoči na fasado sakralnega objekta na Rožniku nalepil en manjši in en večji plakat. O dogodku še zbirajo obvestila.