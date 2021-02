V petek je bilo po vladnih podatkih opravili 4458 PCR testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 742 oz. 16,6 odstotka. Hitrih testov so izvedli 18.639, pozitivnih je bilo 263 oz. 1,4 odstotka.

V primerjavi s četrtkom, ko je bilo sedemdnevno povprečje potrjenih koronavirusnih okužb 841, se je v petek malenkost povečalo in po vladnih podatkih doseglo 846. Še vedno pa je s tem Slovenija v oranžni fazi vladnega načrta sproščanja koronskih omejitev,

Še toliko bolj to velja, ker se število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 še naprej zmanjšuje. Trenutno je tako pri 763 in s tem za 26 nižje kot dan prej. Od tega se jih na intenzivni negi zdravi 172, kar pa je 18 več. Iz bolnišnice so v petek odpustili 91 oseb.

V petek je umrlo 12 covidnih bolnikov, medtem ko je bilo v četrtek število umrlih 15.