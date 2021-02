Branimir Štrukelj o tem, da omejitev šolskih poletnih počitnic na 14 dni lahko predlaga samo nekdo, ki ne razume, kako delujejo šole

»Omejitev šolskih poletnih počitnic na 14 dni in zimskih na sedem dni lahko predlaga nekdo, ki v osnovi ne razume, kako delujejo šole in kakšne posledice za celotno družbo bi imela taka radikalna sprememba. Najpreprostejša posledica na primer: poleti bi vsi, ki imajo otroke, hoteli iti istih 14 dni na dopust, če bi šli, bi se morali prekiniti proizvodni procesi in delo v podjetjih, kar je nemogoče, turistična sezona bi trajala 14 dni. Da o organizacijskih in pedagoških zagatah izobraževanja sploh ne govorim.«