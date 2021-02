Številni espeji ne morejo do temeljnega dohodka

Espeji opozarjajo na neustrezno omejitev iz PKP5, po kateri se za odobritev mesečnega temeljnega dohodka zahteva, da morajo biti registrirani pred 1. septembrom lani. Ta pogoj namreč izloči vse espeje, ki so bili registrirani po tem datumu, in številne, ki so bili ustanovljeni poleti.