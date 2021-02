Po novem izjemnem dnevu v Melbourne Parku na OP Avstralije v tenisu, v času pandemije koronavirusa nepozabnem, od danes naprej na tribunah ne bo več gledalcev. Vsaj ne do srede, 17. februarja. Oblasti zvezne države Viktorije so namreč uvedle popolno zaprtje za naslednjih pet dni, potem ko se je znova pojavil izbruh novega koronavirusa. V hotelu na letališču so odkrili britanski sev pri 13 ljudeh, skupno je v zvezni državi Viktorija 19 primerov. Zato so se oblasti odločile za popolno petdnevno zaprtje, ki pa ne bo prekinilo turnirja. Dvoboji bodo še naprej potekali po sporedu, le da brez gledalcev. »Novi sev se širi s takšno hitrostjo, kot je v zadnjih dvanajstih mesecih še nismo zaznali,« je posvaril premier zvezne države Viktorija Daniel Andrews in izrazil zaskrbljenost, da je v državi morda več primerov, ki jih doslej še niso zaznali.

Najboljšim teniškim igralcem na svetu ni preostalo drugega, kot da sprejmejo odločitev avstralskih oblasti, tako kot so morali v dvotedensko karanteno po prihodu v Avstralijo. So pa brez izjeme dejali, da si želijo, da bi se gledalci vrnili na stadione. »Da bi doživel to nepozabno vzdušje, bi se moral uvrstiti v polfinale,« je po ekspresni zmagi v 3. krogu dejal Bolgar Grigor Dimitrov. »Vzdušje v Melbourne Parku je izjemno, takšnega nismo bili deležni zadnjih dvanajst mesecev. Naša naloga ni, da komentiramo odločitve oblasti, temveč tekmujemo,« svari Serena Williams, ki jo do morebitne osvojitve 24. turnirja največje četverice ločijo še štiri zmage. Američanka se bo jutri v osmini finala pomerila z Belorusinjo Arino Sabalenko, ki se je v prvih treh krogih v Melbournu pokazala v doslej najlepši luči sicer izjemno uspešne kariere.

Teniški komentator in nekdanji zmagovalec največjih turnirjev na svetu Mats Wilander pravi, da odločitev, da na stadionih ne bo gledalcev, ne bo vplivala na kakovost dvobojev. »Če so se prazni teniški stadioni v zadnjem letu v čem pokazali kot pozitivna novost, je, da so se najboljši igralci na svetu prepričali, da pot do zmage ni nič drugačna kot ob polnih tribunah. Tisti, ki mu tu ni uspelo, je izgubil stik z vrhom, teh pa ni veliko. Tako fantastično publiko, kot je avstralska, pa pogreša vsak športni navdušenec,« meni Šved.

Vrhunec četrtega tekmovalnega dne je bil po pričakovanju dvoboj med Dominicom Thiemom in Nickom Kyrgiosom. Vzdušje je dodatno dvignilo dejstvo, da so se gledalci zavedali, da imajo morda zadnji priložnost, da v živo spremljajo dvoboje najboljših igralcev na svetu. Domači up Kyrgios je dobil prva dva niza, v nadaljevanju pa je lanski finalist Melbourna in zmagovalec New Yorka uprizoril izjemen preobrat (četrtič v karieri) in se uvrstil v osmino finala. Večjih presenečenj ni bilo, manjše pa pet odigranih nizov rahlo poškodovanega prvega igralca sveta Novaka Đokovića proti Američanu Tylerju Fritzu. Bližajo se vse atraktivnejši dvoboji osmine finala, kakršna bosta denimo med Japonko Naomi Osaka in Španko Garbine Muguruza ali med Dimitrovom in Thiemom.