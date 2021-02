Čeprav podjetje Jeep za gostovanje 71-letnega Springsteena zagotovo ni plačalo majhnega zneska, je spot že moralo umakniti s televizij. The Bossa so namreč pred tremi meseci aretirali zaradi vožnje pod vplivom opojnih substanc in neodgovorne vožnje, zdaj pa je v javnost prišlo, da bo sledila tudi obtožnica in da se bo na sodišču moral pojaviti v naslednjih tednih. Rocker je 14. novembra lani, na dan, ko so ga ujeli pri vožnji v vinjenem stanju, pil alkohol tudi na območju narodnega parka blizu New Jerseyja, ki je zaprt za javnost, so pa policisti povedali, da je zvezdnik med postopkom popisovanja njegovih prekrškov sodeloval. Morda pa dal tudi kakšen avtogram, saj gre navsezadnje za legendo, pred nekaj tedni pa je izdal že svoj 20. studijski album Letter to You.

Pripravila Tina Bernik