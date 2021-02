Hekerjem je s pomočjo izsiljevalskega virusa uspelo podjetju celo zašifrirati dele sistema, a so pri CD Projekt Red zatrdili, da bodo to težavo lahko odpravili s pomočjo varnostnih kopij. Večji problem bi znale predstavljati ukradene izvorne kode videoiger. Hekerji so podjetju sicer hoteli vrniti ukradene kode in dokumente v zameno za plačilo, a so pri CD Projekt Red neomajni, da se ne nameravajo pogajati. Hekerji so po odločitvi podjetja začeli uresničevati grožnje in zagnali dražbo posameznih delov ukradenih vsebin. Po podatkih spletnega varnostnega podjetja KELA so se dražbe za izvorno kodo posamezne igre začele z izklicno ceno milijona dolarjev, višati pa je bilo mogoče za 500.000 dolarjev. Kdor je prvi ponudil sedem milijonov dolarjev, je lahko odkorakal z izvorno kodo posamezne igre. Pogoj za priključitev dražbi pa je bilo plačilo 0,1 bitcoina. Domnevno je hekerjem že uspelo prodati izvorne kode za vse tri videoigre. Kdo je kupec, ni znano. Morda je celo CD Projekt Red, lahko pa tudi konkurenčno podjetje. Izvorna koda videoigre je običajno najbolj varovana skrivnost igričarskih podjetij. Studio CD Projekt Red je po uspehu franšize videoiger The Witcher užival velik ugled, po izidu nedodelane in hroščev polne videoigre Cyberpunk 2077 pa so postali tarča številnih kritik uporabnikov in tudi investitorjev.