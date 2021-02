Uvodni poraz Kopra je po svoje presenetljiv, a taktično razumljiv. V tekmi v Ljubljani, na kateri so zmagali, so čakali in dočakali Olimpijine obrambne napake, tokrat pa je bilo obratno. Zdaj gredo v goste h Gorici, ki je v prvem pomladanskem krogu v gosteh pri Bravu iztržila remi in na težkem terenu pokazala pragmatičnost in voljo. V Novi Gorici bo manj mraz kot drugod in verjetno solidno igrišče, zato je pričakovati gole na obeh straneh, za kar je na voljo stavniška kvota 1,74, spodbudnih 1,82 pa znaša tudi dvojni znak na domačine. V drugi sobotni tekmi Maribor pričakuje Bravo. Ko je Camoranesi proti Domžalam v igro dal Repasa in Mlakarja, so predvsem zaradi prvega Mariborčani oživeli. Bravo je proti Gorici imel svoje priložnosti, ki jih ni izkoristil, tudi v Maribor pa se Ljubljančani ne odpravljajo zgolj branit. Preveč igre željne igralce imajo za to. Lepo tekmo z večjim številom golov lahko pričakujemo, kvota 1,75 na vsaj tri gole skupno pa za takšno tekmo niti ni slaba, še kanček boljša 1,80 pa je »oba gol«.

V prvi nedeljski tekmi Tabor, po nadvse uspešnem remiju v gosteh pri Muri, pričakuje Aluminij, ki je neznanka. Gostje bodo spomladi oslabljeni za Matjašića in Klepača, je pa nazaj iznajdljivi Leko, Domžale pa so jim posodile Mujana. Remi bi bil za njih zelo pozitiven, pričakovati jih je v zaprti inačici, kar navaja na manjše število golov. Kvota za manj od 2,5 je 1,85, se pa zdi umestna tudi stava, da ne bo gola v prve pol ure, za kar je na voljo kvota 1,80. Pomladansko ambiciozni Celjani doma pričakujejo podobno poletne Domžale. Možen remi za kvoto 3,20, a bolj varno se zdi staviti na »oba gol« za kvoto 1,70. Enako velja za tekmo Olimpija – Mura, ki od daleč vonja po taktiki in previdnosti. Predvsem polčas bi se lahko končal neodločeno, za kar je na voljo kvota 2,10.