Po tekmovalnem koledarju bi morali smučarji skakalci konec tedna za svetovni pokal tekmovati v Pekingu, kjer bi bilo tekmovanje tudi generalka za zimske olimpijske igre prihodnje leto. Ker morajo vsi tujci, ki pridejo na Kitajsko, najprej za 14 dni v karanteno, so tekmovanje prestavili v Zakopane na Poljskem, ki najboljše skakalce sveta (55 iz 15 držav) gostijo že drugič v mesecu dni.

V včerajšnjih kvalifikacijah pri minus desetih stopinjah Celzija so Norvežani znova potrdili premoč, ki jo kažejo v letošnji sezoni. Zmagal je Robert Johansson pred rojakom in najboljšim skakalcem letošnje zime Halvorjem Egnarjem Granerudom, ki je na dosedanjih 19 tekmah nanizal že deset zmag. Slovenski izkupiček z najboljšim Anžetom Laniškom na 12. mestu je manj od tistega, kar je pokazal na treningu, kjer je imel v prvi seriji četrti dosežek (131,5 m), v drugi pa najboljšega z daljavo dneva 140 metrov. V kvalifikacijah sta dober nastop izpeljala Tilen Bartol (14. mesto) in Domen Prevc (15. mesto). Žiga Jelar je bil s 24. mestom v zlati sredini. Bor Pavlovčič ni bil zadovoljen s 30. mestom, potem ko imel v prvi seriji tretji izid (137 m). Timi Zajc je z 41. mestom zelo zaostal za svojimi pričakovanji, a se je brez težav uvrstil na tekmo, saj je bilo treba prehiteti le pet tekmovalcev. Peter Prevc, ki je končal izolacijo po okužbi s koronavirusom, se doma počasi vrača v proces treninga. Današnja tekma se bo začela ob 16. uri, jutrišnja pa ob 16.10.

Izidi kvalifikacij: 1. Johansson 134 (137), 2. Granerud (oba Nor) 127,6 (133), 3. Kraft (Avs) 127 (130,5), 12. Lanišek 121,7 (130), 14. Bartol 121,4 (133), 15. D. Prevc 119,7 (132,5), 24. Jelar 109,3 (122), 30. Pavlovčič 106,8 (120), 41. Zajc (vsi Slo) 98,1 (118,5).