Krimovke bi morale do konca prvega dela v skupini A odigrati še tekmi z danskim Esbjergom in norveškim Kristiansandom. A veljaki na Dunaju so za zeleno mizo odločili, da bodo zaradi koronavirusa in pomanjkanja terminov preloženih tekem vse doslej neodigrane registrirali z izidom 10:0 in da bo namesto šestih ekip iz vsake od dveh skupin v osmino finala napredovalo po vseh osem. V skupini A je bilo z 10:0 registriranih kar šest tekem: Krim je administrativno izgubil z Esbjergom, Kristiansand pa je enkrat »zmagal« (Bietigheim) in dvakrat »izgubil« (Metz, Rostov Don).

Odločitev EHF je spremenila vrstni red v skupini, tik pred njo je vodil Metz (16 točk, 12 odigranih tekem), za njim so bili Ferencvaroš (16/13), Rostov (15/10), Bukarešta (13/11), Kristiansand (12/9), Esbjerg (8/12), Krim (7/12) in Bietigheim (3/11). A po njej je vseh osem ekip uradno odigralo po 13 tekem in lestvica je pred zadnjim krogom takšna: Rostov 19, Metz 18, Bukarešta 17, Ferencvaroš 16, Kristiansand 14, Esbjerg 10, Krim 7, Bietigheim 3. Zato današnji dvoboj Krim – Kristiansand ne vpliva na končno uvrstitev, saj nobena ekipa na lestvici ne more niti napredovati niti nazadovati.

»Ne smem preveč na glas komentirati odločitev EHF, da ne bomo imeli posledic. To je salomonska rešitev, tako pri določanju izidov preloženih tekem kot pri tem, da vse ekipe napredujejo v osmino,« pravi trener Uroš Bregar pred tekmo s Kristiansandom, ki je v osmih dneh med 3. in 10. februarjem odigral kar štiri tekme v ligi prvakinj: eno v Franciji (Metz), tri na Madžarskem (dvakrat Ferencvaroš v Budimpešti, enkrat Rostov v Erdu). Tudi današnji obračun, ki bi moral biti na Norveškem (na prvem septembra lani v Stožicah je slavil Kristiansand s 27:26), bo na »nevtralnem igrišču« v Tivoliju. Krimovke bodo danes bolj pogledovale na Madžarsko, kjer se bosta pomerila Györ in CSKA Moskva, vodilni ekipi v skupini B. Pred zadnjim krogom imajo Madžarke 22 točk, Rusinje 23, ekipa, ki bo na koncu druga, pa bo tudi Krimov nasprotnik v osmini finala. »Priznam, raje bi igral proti CSKA. Proti ruskim ekipam smo zelo uspešni in njihova igra nam bolj ustreza,« priznava Bregar.