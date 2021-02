Že drugi krog spomladanskega dela prvenstva bi lahko razkril, ali bomo gledali četveroboj za naslov prvaka ali pa bosta v bitki za lovoriko ostala le Maribor in Olimpija. Koliko klubov se bo potegovalo za prvo mesto, bo v marsičem odvisno od razpleta jutrišnjega derbija med Olimpijo in Muro.

Olimpija je edina, ki je uvodni krog spomladanskega dela prvenstva preživela brez prask, za nameček pa prizadejala boleč poraz neposrednemu tekmecu Kopru. V igri Ljubljančanov je kljub kratkim pripravam že viden rokopis novega trenerja Gorana Stankovića, saj je imela rep in glavo. Podoba na igrišču je bila precej bolj všečna, napadalna, tekmovalna in disciplinirana kot jeseni pod Dinom Skendrom. Tudi kapetan Timi Max Elšnik je po tekmi izpostavil, da zdaj igralci končno vedo, kako morajo stati na igrišču in se gibati. Olimpija je pridobila udarnost v napadu, ko je v vlogi ofenzivnega vezista zaigral Elšnik, defenzivne naloge pa sta prevzela mladi Ostrc in Pungaršek, ki so se ga v Celju prehitro odrekli. Olimpija želi do konca prestopnega roka v ponedeljek, 15. februarja, pripeljati še tri okrepitve. Najbližje prestopu je Hrvat Ante Ćorić, ki bi prišel na posojo iz Rome, iščejo centralnega branilca (kandidat Vujadin Savić), če bi iz Domžal zvabili napadalca Daria Kolobarića, bi bil to domači prestop leta. Mura bo v Stožicah pokazala več kot proti Taboru, ko sta jo ovirala zasneženo igrišče in mraz. Tudi Klepač ne bo več zapravljal takšnih priložnosti, kot jih je proti Krašovcem.

Drugi vroč derbi bo primorski med Gorico in Koprom. Za Brica Mirana Srebrniča, legendo Gorice, bo tekma bitka za preživetje na klopi Kopra, potem ko je izgubil derbi z Olimpijo, v katerem so Ljubljančani pokazali veliko več moštvenega duha in pripadnosti klubu kot gostitelji. Poraz je v slabo voljo spravil zlasti predsednika kluba Anteja Guberca, potem ko je imel Koper med vsemi slovenskimi prvoligaši najboljše pogoje za priprave kar v domačem okolju, ter se še okrepil. Okrog Bonifike se že smukajo brezposelni trenerji, če bi Srebrnič dobil odpoved. Koper ima v zasedbi kopico nogometašev z veliko znanja, kronično pa mu primanjkuje hitrosti, agresivnosti in želje po zmagi. Ekipa je prestara s kar petimi igralci starimi 30 let in več (Vargić, Guberac, Vršič, Rajčević, Viler), tudi najmlajša imata že 23 let (Mulahusejnović) in 24 let (Žužek).

Pari 21. kroga, danes ob 15. uri: Gorica – Koper, ob 17.15: Maribor – Bravo, jutri ob 14. uri: Tabor – Aluminij, ob 16. uri: Celje – Domžale, ob 18.30: Olimpija – Mura.