Odvetniki bivšega predsednika Donalda Trumpa so včeraj v senatu tožilcem in demokratom očitali hinavščino, zavračali obtožbe o Trumpovem hujskanju k uporu proti državi, njegov nastop na shodu pred vdorom v kongres 6. januarja pa umestili v okvir ustavne pravice svobode govora.

Tako kot pred njo tožilci je tudi obramba prikazala vrsto posnetkov, v največji meri zato, da bi utemeljila svoje trditve o dvoličnosti in manipulacijah demokratov. Med drugim je prikazala iz konteksta iztrgane posnetke demokratskih senatorjev, na katerih pozivajo k boju ali govorijo, da se bodo bojevali. Obramba je hotela s tem pokazati, da so bile Trumpove besede pristašem pred vdorom v kongres, naj se »borijo kot hudič, sicer ne boste več imeli države«, samo del običajne politične retorike, ne pa poziv k uporu. »Z vašimi besedami ni nič narobe, vendar prenehajte s to hinavščino,« je demokratskim senatorjem dejal Trumpov odvetnik David Schoen. Tožilcem, ki so v sredo in četrtek utemeljevali ustavno obtožbo proti Trumpu, je obramba očitala, da so rezali predvajane Trumpove posnetke in jih vzeli iz konteksta, da so se ujemali z njihovimi trditvami. Obramba je prikazala tudi posnetke nasilja ob protestih temnopoltih, tudi nad policisti, in izjave demokratov, ki dejanj niso obsodili, ter posnetke demokratov, ki so leta 2016 ugovarjali zmagi Trumpa. Po besedah njegovih odvetnikov so demokrati ves čas trdili, da je Trump zmagal nepošteno zaradi domnevne ruske pomoči ali onemogočanja temnopoltih volilcev. »Očitno je to v redu samo, kadar to počno demokrati,« je dejal odvetnik Michael van der Veen.

Obramba po napovedih ni imela namena izkoristiti vseh 16 ur, ki so ji na voljo, ampak nastop končati že sinoči. Prav mogoče je, da bodo senatorji o obsodbi glasovali še pred ponedeljkom. ba