Kako so se spreminjala priporočila stroke: previdneje z razkuževanjem

Sprva so v zdravstvu prebivalcem priporočali, naj se pred novim koronavirusom varujejo s pogostim umivanjem rok ali njihovim razkuževanjem. To priporočilo je ostalo, k osnovni zaščiti pa danes sodijo tudi zadostna medsebojna razdalja, uporaba maske in redno prezračevanje.