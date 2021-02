Milanović je bil glede tega drugačnega mnenja, saj ji je odgovoril. »Vedrana Rudan, polpismena vulgarna pisunka, me do zdaj ni napadala in to jo je mučilo. Proti fašistično-boljševističnemu terorju v javnem prostoru! Ne bo šlo! Za svobodo govora, normalnosti in zdravega razuma,« je zapisal in se zraven pohvalil s svojimi političnimi uspehi. Na to je Vedrana Rudan odgovorila: »Če bi mi kdo rekel, da bom postala udarna novica, ker sem o trenutnem predsedniku Hrvaške rekla to, kar o njem pišem že leta, bi pomislila, da je nor,« je zapisala na svoji spletni strani ter pripela nekaj povezav na svoje pisanje o Milanoviću v preteklosti. Za konec pa dodala: »Smrči, Zoran, smrči, Zoran, smrči, Zoran. V tem si najboljši.«