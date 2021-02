»Od pevke menda zahtevajo, da jim plača odškodnino, ker so vanjo vlagali denar, ji delali reklamo in iz njenega imena ustvarili blagovno znamko, ji plačali stroške za njeno kariero v tujini, zato naj ne bi bilo prav, da kar tako odide, ne da bi se jim oddolžila,« piše Kurir, ki je od svojega vira izvedel, da naj bi Senidah privolila v njihove pogoje in naj bi zahtevano odškodnino plačala po obrokih, saj, tako pravi vir, želi samo v miru nadaljevati svojo kariero ter se sama dogovarjati za nastope in izbirati pesmi. Nekdanji sodelavci naj bi ji ponudili možnost, da denar izplača v dveh letih, saj zaradi pandemije tako kot drugi glasbeniki tudi sama ni imela nastopov. Senidah poročanja Kurirja ni komentirala, naj bi pa pred svojo »ločitvijo« od sarajevskih sodelavcev dobivala zgolj dobrih 30 odstotkov zaslužka od nastopov.