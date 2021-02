Ne samo poslanec Levice, vsak pošteni Slovenec in prebivalec Slovenije bi moral javno vprašati, zakaj je prosluli doktor davčne utaje, kot ga imenujejo mediji doma in v BiH, postal svetovalec slovenske vlade oziroma premierja. Predsednik vlade bi lahko nedolžnega obraza zanikal angažiranje Roka Snežiča v vladi. Zato tudi mi sprašujemo Janšo, mar je kratkotrajno sobivanje v jetniški celici na Puščavi oziroma v Ciganski dolini (odprti del zapora na Dobu) skovalo tako močno vez med njima, da je človek sumljive preteklosti vstopil v politiko in v vlado zgolj na povabilo samega predsednika vlade? Je morda to dolg, da je znamenitih 450.000 evrov posojila iz Prijedora poniknilo v neznano banko z neznanim lastnikom, saj posojilodajalka ne more dokazati izvora tega denarja? Mimogrede, denar je danes opran in javen. Mogoče naši organi preiskujejo izvor tega denarja? Pa tudi Sova bi se morala ukvarjati s povezavami naših in tujih državljanov, saj so našega državljana izgnali iz BiH kot varnostno vprašljivega.

Že več let v Sloveniji kroži zgodba o Janševi kliniki v Avstraliji. Tega nikoli ni zanikal, zdaj pa je napotil poslanca Kordiša »na svojo kliniko v Avstraliji«. In v tem je kavelj! Od kod mu denar, ker klinika ne stane nekaj fičnikov? Je morda od preprodaje orožja, saj je vrednost tega posla ocenjena na borih 400 milijonov evrov, sam pa je priznal, da je v državni proračun kapnilo samo 10.000 mark? Ali je od provizij? Riedl sedi v avstrijskem zaporu in je priznal, da je prinesel v Slovenijo in predal pokojnemu Zagožnu, tesnemu sodelavcu Janše že od preprodaje orožja, 900.000 evrov za stranko SDS. Pri nas je zadeva »zastarala«, plačujemo visoke odškodnine za »dopustovanje« na Dobu, denarja pa nikjer, ne v strankini blagajni ne pri pokojnikovi soprogi. Avstrijski dokazi ne veljajo v Sloveniji, čeprav ima predvsem po zaslugi Janše in njegovih oprod Avstrija v lasti najmanj tri četrtine Slovenije.

Zakaj klinika v daljni Avstraliji, ne pa v Sloveniji, na Kozjanskem ali v Suhi krajini? Se namerava Janša po upokojitvi umakniti v mirovino, stran od nehvaležnih Slovencev? Mogoče pa razmišlja o morebitnem polaganju računov za zdrahe in razdor med Slovenci, za vpletenost v mnoga kazniva dejanja, za pregon izbrisanih in celo nekaterih od nas? Tega ne trdimo, lahko pa se zgodi, saj Avstralija ne izroča tujcev na zahtevo matičnih držav. Za proslulim poslovnežem Nicholasom Omanom, slovenskim državljanom, je leta 2006 naša država sprožila mednarodno tiralico. Našli so ga v Avstraliji, kjer je odsedel šest let zaradi spolne zlorabe mladoletnih oseb. Po odležani zaporni kazni bi ga Avstralija morala izročiti Sloveniji. Je zadeva zastarala? Je Slovenija pozabila spomniti avstralske oblasti na tiralico? To slednje najbrž drži, saj je leta 2012 Sloveniji vladal Janša, Omanov prijatelj in partner iz orožarskih poslov 1992. Mimogrede, Oman je ministru Janši prodal 800.000 zastarelih in neuporabnih ruskih zaščitnih mask, ki so verjetno že končale v Salonitovih pečeh v Anhovem. Sicer pa Janši želimo čimprejšnje potovanje v Avstralijo brez povratka.

Demokratično in tudi koristno je, da je minister za zdravje iz vrst civilistov zunaj zdravstvene stroke, ki pa za zdravstvene zadeva posluša in ukrepa po strokovnih nasvetih zdravstvenih strokovnjakov. Očitno se naš minister za zdravje, ki ni od parlamenta imenovan vsaj kot vršilec dolžnosti, ampak je sam sebe določil za vrhovnega dohtarja, požvižga na predloge zdravnikov. Da pa nekdo po nekaj tednih ministrovanja zdravstvu postane tudi zdravnik specialist psihiatrične stroke, je možno samo v podalpski zaplati. Vrhunec znanja in izkušenj pa je diagnoza »na daljavo« brez pogovora s pacientom. Ob tem dogodku pa se postavlja resno vprašanje, kdo je psihiatrični primer. Glede na navajanje široke palete primerov vpletenosti Janše v sumljive in zelo odmevne dogodke to zagotovo ni poslanec Kordiš. Neodmerjen, jezen in žaljiv odgovor Janše pa kaže znake neuravnoteženosti in neobvladljivosti.

Milan Gorjanc, Društvo SRP