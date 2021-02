Da, v ponedeljek se bodo preštevali tisti, ki so za demokracijo na eni strani, in tisti, ki podpirajo orbanizacijo Slovenije. To bo gledala celotna Slovenija. In si zapomnila imena.

A res kisel trenutek bo, ko bodo poslanci SMC in DeSUS morebiti glasovali za obstanek vlade Janeza Janše. Kisel bo namreč zanje: v trenutku, ko bo glasovanje za njimi, bodo že prevzeli zgodovinsko odgovornost za vsa dosedanja, predvsem pa za vsa naslednja Janševa dejanja. In že naslednji dan bo Janša to »zaupanje« uporabil za še trše vladanje in za še bolj neusmiljen naskok na družbo. In glasove za vsa dejanja, bianko menico, mu bodo dali poslanci teh dveh strank, s katerima že ves mesec manipulira.

Opozicija pa v ponedeljek ne more izgubiti. Ker, kot je povedal tudi mandatarski kandidat Karl Erjavec, gre za preprosto vprašanje. V kakšni državi želite živeti? O tem bodo dejansko glasovali poslanci. In če bo vložena nezaupnica neuspešna, bo imela opozicija samo še en cilj: priprave na volitve. Tako kot Janša. V DeSUS in SMC pa bodo že dan za tem ostali brez adutov, s katerimi danes igrajo svojo igro z Janšo. Naslednji dan jih ta tudi pogledal ne bo. Mladina