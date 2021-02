Mednarodna raziskovalna skupina 44 raziskovalk in raziskovalcev iz 21 univerz in inštitutov iz šestih evropskih držav pod vodstvom Sedeja s Kliničnega oddelka za kardiologijo medicinske univerze v Gradcu je na treh različnih živalskih modelih pokazala pozitivne učinke nikotinamida na srčno popuščanje z ohranjeno krčljivostjo srčne mišice, ki je najpogostejši vzrok za sprejem starejših ljudi v bolnišnico.

Kot so v skupnem sporočilu za javnost zapisali na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in Medicinski Univerzi v Gradcu, kjer je Sedej trenutno izredni profesor fiziologije srca, tako imenovano diastolično srčno popuščanje zmanjšuje kakovost življenja in v kombinaciji z zvišanim arterijskim tlakom in debelostjo predstavlja enega najpogostejših vzrokov umrljivosti starajočega se prebivalstva v zahodnem svetu.

Raziskovalna skupina pa je pri starajočih se miših in podganah s povišanim arterijskim tlakom ali metabolnim sindromom dokazala, da je dodajanje nikotinamida pitni vodi zvečalo raztegljivost srca in diastolično relaksacijo, medtem ko se je zadebelitev sten zmanjšala.

To pomeni, da se lahko srce med posameznimi utripi boljše sprosti in ponovno napolni s krvjo. Pri podganah, ki so imele zaradi metabolnega sindroma zvišan arterijski tlak, se je ta ob dodajanju nikotinamida znižal. Skupina je uspela pokazati tudi, da ljudje, ki uživajo veliko z niacinom bogate hrane, kot so pšenični kalčki, gobe, grah in ostale stročnice, sojin fižol, tuna in med drugim oreščki, redkeje umirajo zaradi bolezni srca in imajo nižji arterijski tlak.