Omenjeno podjetje je robota v vrednosti 50.000 evrov bolnišnici predalo v začetku decembra, simbolno predajo donacije pa so izvedli danes, so sporočili iz bolnišnice. Kot so pojasnili, je gibanje robota lahko programirano, lahko pa se premika z uporabo posebnega algoritma, ki poskrbi, da so vsi kotički prostora osvetljeni z ultravijolično svetlobo. Pri svojem delu je dokaj hiter, saj v 10-20 minutah razkuži prostore in s tem prihrani delo osebju, hkrati pa osebje ni izpostavljeno tveganju za okužbo. V bolnišnici ga uporabljajo predvsem v prostorih s fiksno postavljeno opremo.

V. d. direktorja bolnišnice Dragan Kovačić je v zahvali donatorjem poudaril pomen odziva skupnosti na epidemijo novega koronavirusa. Tako kot zdravstveni delavci, ki so se predvsem v zadnjih nekaj mesecih v celoti posvetili svojemu delu in poslanstvu, so se po njegovih navedbah na drugi strani aktivirali tudi številni posamezniki in podjetja ter priskočili na pomoč bolnišnici. »Donacija samohodnega UVD robota je tako na eni strani dragocena pomoč v boju z epidemijo in priznanje za naše delo, na drugi pa dokaz o visoki družbeni odgovornosti donatorja,« so povzeli v bolnišnici.

Strokovni direktor bolnišnice Franc Vindišar pa je ob tem izpostavil, da omenjeni robot v Sloveniji predstavlja novejši pristop k dezinfekciji prostorov, ki prinaša dodano vrednost tako pri zagotavljanju varnosti pacientov kot tudi zaposlenih.