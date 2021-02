Eric Hauck, vodja katalonske delegacije na Balkanu: Politična geografija Katalonije ni razcepljena na pol, je bolj kompleksna

V nedeljo bodo v Kataloniji parlamentarne volitve. Katalonci bodo odšli na volišča med pandemijo in v vzdušju politične represije. Španska vlada vztraja, da je bila organizacija referenduma o samostojnosti 1. oktobra 2017 protizakonito dejanje upora proti državi, in je sodno preganjala organizatorje, ki so končali v zaporu ali v izgnanstvu. Zaradi nasilne prekinitve procesa odločanja nikoli ni bilo jasno, koliko Kataloncev je za samostojno državo in koliko ne. »Jasno pa je, da si večina želi možnost, da se do tega vprašanja opredeli,« pravi Eric Hauck, ki vodi katalonsko delegacijo na Balkanu. Čeprav bodo volitve potekale v zoprnem vzdušju, bodo rezultati pokazali, kakšno je razmerje moči štiri leta po zlomu odnosov med Barcelono in Madridom.