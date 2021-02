Svojčas se je članek našega nekdanjega predsednika države Milana Kučana pojavil v rubriki Pisma bralcev. Dovolj mu je bilo namigovanja, da je on tisti famozni »stric iz ozadja«, in je seveda želel, da pride na dan identiteta tega fantoma, ki je oživel pri kampanji za predsednika države. Hkrati je potekala kampanja za novega predsednika države. Na TV-srečanju kandidatov je voditelj oddaje vprašal Boruta Pahorja, kdo so strici iz ozadja, na katere je namigoval, da vplivajo na politična dejanja v Sloveniji. Če verjamete ali ne, je Pahor, namesto da bi naštel imena teh stricev, odgovoril: »Nisem neumen.« Po vsem sodeč voditelj oddaje ni opazil, da so pri Pahorju živčni končiči povezani navzkriž. Vprašaš ga eno stvar, on odgovarja na drugo. Takrat smo zamudili edinstveno priložnost, da bi prišla v javnost imena teh stricev. Verjetno bi moral voditelj Pahorja enostavno vprašati: »G. Pahor, ali ste vi neumni?« in ta bi mu verjetno naštel vse strice.

Ko so Slovenci slišali, da g. Pahor ni neumen, so se odločili, da ga izvolijo za predsednika države. Strpni spremljevalec Pahorjevega predsedovanja je na prijateljevo vprašanje, »si poslušal Pahorjev govor«, odgovoril: »Ne. Toda lahko ti povem, kaj je govoril.« Ko so se pokazali rezultati njegovega predsedovanja, je bila v časopisu objavljena karikatura Pahorja (ne na njegovem instagramu) s pripisom »Šleva št. 1«. No comment.

Sedanji čas nam postreže še z eno tako miselno akrobacijo. Janšev svetovalec in stari znanec Rok Snežič (delila sta si celico na Dobu) je eden največjih davčnih dolžnikov, ki ga preiskujejo v več državah. Z njegovim posredovanjem je Dijana Đuđić iz BiH, ki jo preiskujejo zaradi posojanja denarja sumljivega izvora, posodila 450.000 evrov stranki SDS (po aferi so denar vrnili). Več jih ne bom naštel, saj mi članka zaradi dolžine ne bi objavili.

Poslanec Miha Kordiš je v parlamentu premierju Janši postavil vprašanje: »Kriminalne združbe prežijo na šibke in se organizirano hranijo iz njihovih stisk. Gospod Janša, zakaj z njimi sodelujete, namesto da bi jih preganjali? Zakaj oblast predajate v roke kriminalnim združbam?«

Preden zapišem nadaljevanje parlamentarne debate, kratka šala, ki se vklaplja v kontekst besedila. Občinski velmožje se pogovarjajo, kaj naj prenovijo v občini, vrtec ali zapor. Zapor, zatrdi župan. Zakaj pa zapor, ga vprašajo. Veste, v vrtec nikoli več ne bom šel, jim razloži. Vrnimo se v parlament.

Janša je namesto odgovora Kordišu izjavil, da ima v Avstraliji psihiatrično bolnišnico, kjer bo za Kordiša rezerviral posteljo. Na pripombo poslanca Dejan Židana, ki se mu je zdel odgovor premierja žaljiv in nedopusten, je Janša še njemu ponudil posteljo v svoji umobolnici. Torej, govoril je nekaj, kar ni bilo povezano z vprašanjem, temveč z njegovimi nepremičninami v tujini, ki jih ponuja v uporabo svojim poslanskim kolegom. Poslance SDS pa je odgovor njihovega predsednika tako navdušil, da so se zasmejali in mu zaploskali. Neverjetna je zaslepljenost teh poslancev. Bolj ko njihov predsednik ljudi žali, bolj mu ploskajo. Humorist Toni Gašperič jih je spregledal, ko je izrekel: »Mene ni toliko strah politika, ki je izprijen, kot horde, ki ga spremlja. Oni so hujši.«

Še vedno pa ne vemo, zakaj Janša za svetovalce izbira ljudi, osumljene goljufij. Slovenski narod je že davno našel odgovor v reku: »Isti ptiči skup letijo.« Kdaj se človek zateče k takemu izmikanju? Tedaj, ko je z dejstvi stisnjen v kot in išče kakršen koli, čeprav nesmiseln izhod. Logika je tu odveč. In glej ga zlomka. Ravno takšna dva posebneža (instagram predsednik in twitter predsednik) trenutno vodita našo Slovenijo. Kam, bi se vprašal Prešeren.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani