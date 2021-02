Ljubljanske soseske, Moste: Vojaške bloke so poimenovali Pentagon

Na ploščadi pod Pentagonom, kot se je med ljudmi prijelo ime sklopa blokov okoli Tržnice Moste, je bilo nekdaj precej živahno. Sosedska skupnost pa se ni zbirala samo tam, Moščani so namreč radi zahajali tudi v slaščičarno, ki je nekoč delovala v soseski. To so le nekateri od spominov stanovalcev, ki pravijo, da sosedstvo danes deluje precej drugače.