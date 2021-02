Na zvoniku novomeške stolne cerkve sv. Nikolaja oziroma kapiteljske cerkve bo občina uredila razgledno ploščad in prenovila notranje leseno stopnišče z okoli 130 stopnicami, ki vodijo do ploščadi. Z najvišje točke v mestu se bo mogoče razgledati daleč po okolici dolenjske prestolnice. Dela naj bi začeli predvidoma v začetku poletja, končali pa do konca leta. Po besedah Božidarja Metelka, generalnega vikarja in kanclerja škofije Novo mesto, ima takšen razgledni stolp v Sloveniji le še mariborska stolnica.

Kot je ob podpisu služnostne pogodbe z novomeško škofijo in župnijo Kapitelj dejal novomeški župan Gregor Macedoni, gre za pomembno obogatitev novomeške turistične ponudbe. Pogodba je sklenjena za petnajst let, v tem času bo razgledni stolp in stopnišče upravljala mestna občina, ki bo tudi pobirala simbolično vstopnino v višini enega ali dveh evrov. Po tem obdobju bo ploščad prešla v roke župnije. Prvih nekaj mesecev bo vstop za Novomeščane brezplačen.

Razgledna ploščad bo na višini 25 metrov, kar je nekoliko nižje od zvonov, medtem ko sega skrajna točka zvonika 53 metrov visoko. Trenutno poteka načrtovanje in projektiranje naložbe, vredne okoli 200.000 do 250.000 evrov. Projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje naj bi po Macedonijevih besedah vložili do aprila, vzporedno bi že izvedli razpis za izvajalca. Tako bi lahko po najbolj optimističnem scenariju izvajalca izbrali do začetka poletja, dodaja. Projekt v zunanjost cerkve ne bo posegal, dostop do razgledne ploščadi pa je predviden s severne strani zvonika in bo ločen od cerkvenega prostora.

Po besedah dekana in župnika novomeške stolne župnije Silvestra Fabijana se s tem uresničujejo dolgoletne želje tako prebivalcev kot obiskovalcev Novega mesta, tokrat pa je konkretna pobuda prišla še s strani mestne občine, ki je sicer ureditev razglednega stolpa zapisala že leta 2015 v strategiji razvoja turizma.