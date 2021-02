Ko se prišlek po ozki cesti pripelje v Mali Lipoglav v četrtni skupnosti Sostro, kaj hitro ugotovi, da imajo v tej vasi vse na kupu – šolo s telovadnico, vrtec, gostilno, trgovinico, gasilski dom, cerkev. Le nekaj deset metrov je hoje med njimi. V bližini, nasproti šole, je tudi krepko prek sto let stara domačija, v kateri se je rodil skladatelj Anton Grum. Njegov sorodnik Mirko Grum skupaj z ženo Mihaelo Grum, sicer predsednico Društva podeželja Lipoglav, zdaj živi v hiši in ohranja spomin nanj. »Pripravili smo spominsko ploščo z njegovim imenom in upam, da jo bomo letos odkrili. Anton Grum je bil brat mojega dedka, živel in umrl pa je v Dubrovniku,« je v dnevnem prostoru hiše povedal Mirko Grum, ko je listal po mapi z njegovimi deli vključno s pesmijo, ki jo je posvetil Lipoglavu.

Zeliščarske delavnice in čaj lipoglav'c

Medtem je Miheala Grum skuhala čaj lipoglav'c. To ni navaden čaj, ampak čaj z zgodbo, povezano z Društvom podeželja Lipoglav. To vsako leto organizira krožni pohod okoli Pugleda skozi šest vasi, ki so nekoč spadale v krajevno skupnost Lipoglav: Mali Lipoglav, Veliki Lipoglav, Repče, Pance, Brezje pri Lipoglavu in Sela pri Pancah. Vsaka vas prispeva zelišča, ki jih zmešajo in tako dobijo čaj lipoglav'c. To je ena od mnogih aktivnosti, s katerimi se ukvarja Društvo podeželja Lipoglav, ki povezuje kakih sto članov. V šolski kuhinji so še pred časom brezplačno organizirali kuharski krožek, zdaj plačujejo sto evrov najemnine. Mihaela Grum prireja zeliščarske delavnice, organizirano je medgeneracijsko druženje z upokojenci ter otroci v vrtcu in šoli, v gasilskem domu pripravljajo razna predavanja, velik poudarek namenjajo tudi ekologiji.

Ob začetku prvega vala epidemije sta Alenka in Jožica Čož, gonilni sili šiviljske delavnice, začeli veliko akcijo šivanja mask iz blaga. Sprva so šivilje šivale v okviru delavnice, nato so po internetu razposlale vabila, da se jim pridružijo tudi druge, in na koncu je sodelovalo 80 šivilj iz različnih krajev, skupaj so s sešile kakih 8000 mask. »Toliko smo jih sešile, da je zmanjkalo vrvice in smo težko prišle do blaga. To je bilo takrat težko, kajti vse trgovine so bile zaprte, pa še prepovedano je bilo prehajanje občin,« je dejala Mihaela Grum in dodala, da so se jim, ko je akcija stekla, pridružile tudi druge četrtne skupnosti.

Da je v teh hribovitih krajih na meji z občino Grosuplje lepo, ne vedo le domačini, ampak tudi vse bolj številni pohodniki iz Ljubljane. »Opažam, da je veliko Ljubljančanov spoznalo naš konec, ker med epidemijo drugam ne morejo. Precej več jih prihaja kot prej, hodijo na Pugled in tudi na krožno pot,« je povedala Mihaela Grum. Vse več ljudi pa se tudi priseljuje. Predsednik društva upokojencev Zdenko Gulon je povedal, da v Malem Lipoglavu živi že kakšnih 300 ljudi.