Prvo letalo storilo žalostni konec

O Frtiškem vrabcu, kot so ga poimenovali, so v Jutru leta 1928 zapisali: »Motorja sicer ni imel, pa se je kljub temu propeler vrtel; posebne ropotulje, ki jih je gonil v letalu skrit poba, so posnemale pravi ropot motorja. Seveda se je 'Frtiški vrabec' pomikal od Frtice (vzhodni del Litije) na Glavni trg in dalje. Iznajdljive male butice so se oblekle a la Lindy, in med vožnjo – v trupu so bili skriti drugi dečki, ki so porivali letalo po tleh – so skakali piloti in potniki s 'padobranom' – rdečo marelo – iz aviona na tla. Za dinar si si lahko privoščil vožnjo in skok iz letala. 'Frtiški vrabec' je storil svoj žalostni konec na mostu. Pridrvel je s silo 250 km na uro po Brilijevem ovinku na most, zaradi preširokih kril pa je trčil ob ograjo, nakar so se krila poškodovala, pilot Pepček je padel iz aviona na mostnice, pasažirji so zahtevali zaradi prekratke vožnje dinarje nazaj, 'motorji' pa so ostali nepoškodovani. Tak je bil konec prvega litijskega potniškega letala.«