Skupina znanstvenikov z Inštituta za tehnologijo v Haifi je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa preučila laboratorijske teste okoli 5800 okuženih. Med njimi jih je približno polovica prejela prvi odmerek cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha, druga polovica pa ni bila cepljena. Pri 1140 ljudeh, ki so bili cepljeni pred 12 do 28 dnevi, je bila prisotnost virusa v krvi tudi do štirikrat manjša kot pri tistih, ki se niso cepili.

Clemens Wendtner s klinike Schwabing v Münchnu je po poročanju dpa dejal, da cepivo BNT162b2 posameznika ne ščiti le pred covidom-19 ,temveč predvidevajo, da pri zadostni precepljenosti prebivalstva lahko pride tudi do zaščite na podlagi čredne imunosti, ki je posledica cepljenja. Vendar pa morajo nadaljnje študije še pokazati, kako dolgo traja tak učinek. Wendtner je ob tem omenil še nekaj odprtih vprašanj. Tako med drugim še ni jasno, ali so virusi, ki so jih potrdili pri cepljenih, sploh nalezljivi. Lahko bi šlo namreč tudi za virusne ovojnice, ki se ne morejo razmnoževati, je pojasnil.