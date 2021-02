Polulan kričal na vse Pred nekaj meseci smo prav v tej rubriki poročali o besnih stanovalcih enega od ljubljanskih blokov, ki so v zadnjem letu na hodniku naleteli tako na ustni kot na zadnjični izloček. Po neuradnih informacijah, a iz zanesljivih in dobro obveščenih virov neolikanega nepridiprava (po domače pujsa) še niso odkrili. So se pa s podobnimi, če ne celo hujšimi težavami pred kratkim soočali v enem od portoroških blokov. Na tleh je namreč ležal povsem pijan 35-letnik iz Škofljice, ki je kar tam uriniral in z grdim vedenjem vznemirjal mimoidoče. Na ukaze policistov, naj se vendarle spravi k sebi, se ni odzival in je »ves čas nerazumljivo kričal nanje«, kakor so policisti zapisali v poročilu s kraja dogodka. Zato so ga odpeljali s seboj in mu napisali kazen.

Odnesli za 1350 evrov hrane Trije Ljubljančani so si s krajami po trgovinah v Škofji Loki prislužili pripor. Z nabito polnimi vrečkami so se meni nič, tebi nič brez plačila sprehodili mimo blagajn in na svobodo. Predstavljamo si, da komu uspe ukrasti šminko, čokolado, morda pločevinko piva. Nikakor pa nam ni jasno, kako bi se lahko neopaženi izmuznili s kar 1350 evrov vrednim plenom, kakor se je zgodilo v prvem primeru, v drugih dveh pa so bili z 800 in 350 evri malce skromnejši. Dobili so jih po anonimni prijavi suma kraje, odgovarjati pa bodo morali tudi zaradi neutemeljenega prehajanja mej občin. Je morda v Škofji Loki sir boljši kot v prestolnici?

Vrnila 500 evrov Da ne bo rubrika polna samih prekrškov, prestopkov in zločinov, smo vanjo tokrat vključili še eno lepo novico. Prejšnji petek je poštena občanka kranjskim policistom odnesla 500 evrov, ki jih je nekdo pozabil na bankomatu, že naslednji dan pa so denar izročili nesrečnemu pozabljivemu lastniku. Tako se dela, gospa, bravo! Ker je tudi nekdo drug isti dan, a na drugem bankomatu pozabil dvignjeno gotovino, policisti ljudi pozivajo k večji skrbnosti. Prav vsak je lahko na kak čuden, meglen, skrbi poln dan malce raztresen in preveč hiti in kaj hitro se lahko pripeti takšna nezgoda. A ne pozabite – za vaš denar gre!

Muca na sodišču Naša sodišča zadnje tedne znova delajo s polno paro, a tudi ko niso, ni bilo veliko videokonferenc. Še dobro. Na primeru iz ZDA smo pred dnevi namreč lahko videli, kako hitro se lahko sodna obravnava spremeni v (sramotno?) spletno senzacijo. Teksaški odvetnik se je v pogovor pomotoma prijavil s filtrom mucka, podobe pa se nikakor ni mogel znebiti. Sodniku je zatrdil, da je na drugi strani zaslona res on, človek, ne pa mačka, s pomočjo veliko truda cele ekipe pa so kmalu izklopili filter in na zaslon priklicali podobo resnega odvetnika. Sodnik je zaplet opisal kot zabaven, je pa pozneje na twitterju svetoval vsem, naj pred zaslišanjem prek spleta preverijo morebitne nastavitve zooma. Sploh če je računalnik pred tem uporabljal njihov otrok.