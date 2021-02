Navalni je očital sodnici, da so jo izbrali za sojenje, ker je brez vesti in da bi se morala vrniti na fakulteto, da bi se bolje spoznala z rusko zakonodajo. Kritičen je bil tudi do vnuka veterana, češ da je prodal svojega dedka. Sodnica ga je večkrat opozorila. Opozicijski voditelj se sooča z obtožbo obrekovanja več oseb, med njimi 95-letnega veterana druge svetovne vojne, ki so se pojavili v videu v podporo Kremlju. Navalni jih je v junijskem tvitu označil za »sramoto države« in »izdajalce«. V primeru, da ga bodo spoznali za krivega, mu grozita do dve leti zapora.

Tožilec je danes prebral spomine veterana o njegovih vojnih izkušnjah. Navalni ga je skušal prekiniti, češ da to ni povezano s sojenjem, vendar je tožilec nadaljeval. Zaslišali so tudi več ljudi, ki so pričali proti Navalnemu. Osebi, ki naj bi pričala za Navalnega, pa so prepovedali vstop v dvorano.

Sodni proces zaradi obrekovanja se je začel prejšnji teden le nekaj dni potem, ko je bil Navalni obsojen na zaporno kazen zaradi kršitev pogojnega izpusta, kar je sprožilo mednarodne kritike. Pogojno zaporno kazen zaradi prevar iz leta 2014 je sodišče spremenilo v tri leta in pol zapora, ker da je kršil pogojno kazen. Ker je del kazni že prestal v hišnem priporu, naj bi za zapahi ostal dve leti in osem mesecev.

44-letni Navalni, eden največjih kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, se je 17. januarja vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok v Rusiji, za katero krivi Kremelj.