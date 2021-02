Predlog za imenovanje je premier Janša že poslal v državni zbor. »Po uskladitvi v koaliciji oziroma v poslanskih skupinah ima dober kandidat zagotovljeno udobno večino za izvolitev,« je zapisal na twitterju. Zanimivo ob tem pa je, da je predsednik vlade še nedavno zatrjeval, da bo s predlogom za novega ministra za zdravje počakal do razpleta s konstruktivno nezaupnico v državnem zboru, o čemer bodo poslanci glasovali v ponedeljek. Predlog Poklukarja za ministra pa kaže, da Janša očitno ne verjame, da lahko nezaupnica uspe oziroma da lahko njegova vlada v ponedeljek v DZ tudi pade.

Zaslišanje kandidata pred pristojnim parlamentarnim odborom bo predvidoma med sredo in petkom, je ob tem še pojasnil predsednik DZ Igor Zorčič. Vlada je sicer novega zdravstvenega ministra iskala po decembrskem odhodu stranke DeSUS iz koalicije, saj je ob tem ministrsko mesto zapustil Tomaž Gantar. Od tedaj je vodenje ministrstva začasno prevzel predsednik vlade. Poklukarja na čelu zdravstvenega resorja čaka zahtevna naloga obvladovanja epidemije covida-19.

Janez Poklukar je študij medicine sicer zaključil na Medicinski fakulteti v Ljubljani in se zaposlil v Splošni bolnišnici Jesenice. V začetku leta 2013 je postal predstojnik oddelka za interno medicino, kjer je bil odgovoren za organizacijsko, strokovno in poslovno vodenje oddelka. Leta 2014 je postal vršilec dolžnosti in pozneje direktor Splošne bolnišnice Jesenice, ki jo je uspešno vodil do julija 2019 in v tem času zaključil njeno sanacijo. Avgusta 2019 je prevzel vodenje Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, največjega zdravstvenega zavoda v regiji in državi, kjer se je soočil tako z zahtevnim finančnim položajem bolnišnice, sanacijskimi postopki, kot z izzivi, ki so bili posledica naraščajoče epidemije novega koronavirusa.