Aleš Hojs o tem, da bi bila sprostitev policijske ure magnet za druženje po domovih

“Poglejte, doktor Fafangel je povedal neko zelo zanimivo zadevo. Torej, povedal je, da nekako nima smisla držati policijske ure, če so gostilne zaprte. Po drugi strani pa je ravno to, da gostilne so zaprte, in da sprostimo policijsko uro, še dodaten magnet, da se bodo vsi tisti, ki v gostilne ne morejo, znova začeli združevati po svojih domovih, prirejali zabave in podobno.”