Thiem je domačina Nicka Kyrgiosa s 3:2 premagal po preobratu, pet nizov je za zmago proti Američanu Taylorju Fritzu potreboval tudi prvi igralec sveta. Dvoboj med Thiemom in domačim adutom Kyrgiosom je bil najbolj zanimiv med sredinimi obračuni 1/16 finala. Po preobratu ga je dobil Avstrijec, čeprav je ljubljenec občinstva, ki je tokrat po odločitvi vlade Viktorije zadnjič ta teden sedelo na tribunah, vodil že z 2:0. Kyrgios je v prvih dveh nizih letel po igrišču, z raznovrstno igro, v kateri je spet pokazal številne vragolije: od udarcev med nogami, servisa pod roko do metanja loparja. Oba je dobil s 6:4, a visokega ritma ni zdržal, tudi Thiem je začel igrati bolje, posledica tega je bila, da je Avstrijec s po enim "breakom" dobil naslednje tri nize.

»To je bil moj prvi dvoboj z Nickom in to na njegovem najljubšem igrišču z neverjetno množico glasnih navijačev. Obstaja veliko lažjih stvari, to je bil eden težjih izzivov v moji karieri. Pri Nicku nikoli ne veš, kje bo udaril, ko je razpoložen, ga je težko ugnati. Po zaostanku z 0:2 v nizih in priložnosti, da mi v tretjem nizu takoj vzame servis, sem bil že na robu poraza, a sem se v sebi prepričal, da še ni konec. Začel sem igrati bolje in prišel do preobrata,« je dejal Thiem, ki se bo za uvrstitev v četrtfinale pomeril z Grigorjem Dimitrovom. Bolgaru je Španec Pablo Carreno Busta zaradi poškodbe v drugem nizu dvoboj predal.

Avstralec in Avstrijec sta še igrala pred gledalci, pred koncem četrtega niza dvoboja Đoković - Fritz pa so morali gledalci zaradi novega, petdnevnega "lockdowna" v Viktoriji tribune zapustiti, zato je prišlo tudi do krajše prekinitve. Srb je ostal brez podpore gledalcev, a to ni bil najhujša težava, nervozo so mu povzročale bolečine v trebušnih mišicah in kolku. To se mu je poznalo pri gibanju in udarcih, kar je mladi Američan izkoristil in po zaostanku 0:2 izenačil. Ko je bilo najbolj potrebno, pa se je prvi nosilec in osemkratni zmagovalec turnirja vendarle zbral, stisnil zobe in zmagal, uspeh pa je proslavil z glasnimi čustvenimi vzkliki. Srb se bo v osmini finala pomeril s Kanadčanom Milošem Raonićem, ki je v štirih nizih izločil Madžara Martona Fucsovicsa.

Danes se je od turnirja poslovil osmi nosilec, Schwartzman. S trikrat po 6:3 ga je ugnal 114. igralec sveta Rus Aslan Karacev. Rus v zadnjem času kaže izvrstne predstave. Z reprezentanco, za katero je igral v dvojicah, je osvojil pokal ATP, v treh tekmah turnirja v Melbournu pa zaenkrat ni izgubil niti niza. »Vesel sem bil, da sem se na turnir sploh kvalificiral, zdaj pa mi gre odlično. Igram odličen tenis, vidi se, da po poškodbi kolena in dejstvu, da dve leti nisem igral resnega tenisa, napredujem. Zmaga na pokalu ATP mi je zagotovila samozavest, pomagalo mi je tudi dejstvo, da sem dobil nekaj napotkov od Danila Medvedjeva in Andreja Rubljova,« po zmagi nad Argentincem ni bil posebej evforičen Karacev, ki se bo v osmini finala pomeril s Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom, ki je gladko dobil kanadski obračun z Denisom Shapovalovom. Šestopostavljeni Nemec Alexander Zverev je brez težav odpravil Francoza Adriana Mannarina, Srb Dušan Lajović pa se je v osmino finala uvrstil po zmagi nad Špancem Pedrom Martinezom.

V ženski konkurenci je tretjo zmago nanizala zmagovalka 23 grand slamov v karieri in deseta nosilka, Američanka Serena Williams, ki je v 3. krogu izločila Anastasijo Potapovo, mučila se je le v prvem nizu, dobila ga je v podaljšani igri. V osmino finala so se prebile tudi druge favoritinje. Druga nosilka Romunka Simona Halep je gladko ugnala Rusinjo Veroniko Kudermetovo, v naslednji krog se je prebila tudi tretjepostavljena Japonka Naomi Osaka z gladko zmago nad Tunizijko Ons Jabeur.

Prav tako je napredovala sedma nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka, ki je izločila Američanko Ann Li, le dve igri pa je proti Kazahstanki Zarini Dijas oddala Španka Garbine Muguruza, sicer 14. nosilka. Med 16 najboljših so se uvrstile še Tajvanka Hsieh Su-Wei, Čehinja Marketa Vondroušova in lanska zmagovalka Pariza Poljakinja Iga Swiatek.