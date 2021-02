Martin Ponsiluoma je po zaslugi brezhibnega streljanja in hitrega smučanja s časom 24:41,1 osvojil naslov svetovnega prvaka v sprintu ter v boju za zmago ugnal Francoza Simona Desthieuxa (+ 11,2/0) in Emilien Jacquelina (+ 12,9/1).

Slovenski tekmovalci se tokrat niso vmešali v boj za najvišja mesta. S 25. dosežkom je bil ob perfektnem strelskem nastopu najboljši Miha Dovžan (+ 1:14,9/0), kot 35. je s po eno zgrešeno tarčo na vsakem strelskem postanku v cilj prišel Jakov Fak (+ 1:37,0/2), medtem ko sta Rok Tršan (+ 2:02,3/0) in Klemen Bauer (+ 2:06,8/1) zasedla 51. oziroma 54. mesto. »S svojim nastopom sem lahko zadovoljen, tudi tekaško sem bil uspešen. Strelsko mi je uspel stoodstotni izkupiček, čeprav sem imel pri streljanju stoje velike težave. Za zadnja dva strela so se mi zatresle noge, a sem na srečo zadel. Sem zelo zadovoljen,« je za TV Slovenijo povedal Miha Dovžan.

Slab dan so imeli norveški biatlonci, ki so ostali brez kolajne. Prvi favorit za zmago in vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Johannes Thingnes Boe je ob sicer izvrstni tekaški predstavi zgrešil dve tarči in osvojil peto mesto (+ 22,5/2).

V soboto bo na Pokljuki ženski sprint na 7,5 kilometra.