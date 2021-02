Zadnja pika: Valentinovo v Taverni Zdravko

Spoštovani gospodarstvenik, zastopnik organa političnih strank, funkcionar samoupravnih lokalnih skupnosti ali izvajalec javnih služb! V skladu z določili odloka o prepovedi ponujanja blaga in storitev ter odloka o omejitvi gibanja ljudi in upoštevajoč ukrepe za zajezitev širjenja okužb ter priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje Vas jutri, v nedeljo 14. februarja 2021, ob 18. uri, zaradi opravljanja nujnih delovnih nalog vabim v Taverno Zdravko na Business-to-Business (B2B) sestanek z delovnim naslovom: