„Državi nevarne struje“.

Avstrijska vlada je odvzela ljubljanski občini policijsko oblast in ustanovi za Ljubljano in najbližjo okolico posebno policijsko ravnateljstvo, na katere ne bo imela ljubljanska občina čisto nobene ingerence, pač pa dolžnost plačevati za policijsko armado za Ljubljano in okolico na leto 130.000 kron, ako se pa prebivalstvo pomnoži, še več.

To je znano že osem dni in – čudno – ta vest nikogar niti presenetila ni, ker je bilo znano, da je to stara želja c. kr. vlade in njenih lakajev slovenskih klerikalcev, ki nikdar niso bili prijatelji ljubljanske mestne autonomije in so se vedno veselili, ako je zadala vlada kak udarec ljubljanski mestni občini, oni so vedno odobravali vsako omejitev ljubljanske mestne autonomije. (…)

Mislimo, da se čisto nič ne motimo, ako si razlagamo Schwarzove besede o državi nevarnih strujah tako, da je baronček mislil na „Jutro“, ki je nekako prononsirano – in ne brez vzroka – kot predstavitelj jugoslovanske struje na Slovenskem in sicer ne kake platonične temveč jako resne jugoslovanske struje, struje, ki ne dela nobenih kompromisov, temveč gre mirno in odločno svojo pot, ne oziraje se niti na desno, niti na levo. (…)

Jutro, 13. februarja 1912