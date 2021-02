Strah pred cepivom je nadomestil strah pred “pozabljenostjo”

Prav možno je, da bi besedna zveza »genska cepiva« še nedavno povzročila pravo nevihto protestov in zgražanja zagovornikov »naravnega« pristopa k življenjskemu slogu, zdravju in prehranjevanju. Združuje namreč pojma cepljenje in genska tehnologija, kar vsaj v krogih privržencev vsega naravnega niso ravno besede, ki sprožajo odobravanje. A pandemija novega koronavirusa je tovrstne hitre čustvene odzive, ki jih praviloma ne spremlja resen razmislek, marsikje že močno preoblikovala.