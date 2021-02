Gradnja druge cevi predora Karavanke: Premagovanje gore, drugič

Voda je v curku tekla s stropa in močila rdečeoranžno zemljino. Čeznjo so že tisočkrat peljali težki tovornjaki, bagri in vrtalniki ter plast zemljine spremenili v gosto rdeče blato, v katero so se noge pogrezale skoraj do gležnjev. Med blatom je voda ustvarjala manjši potok in si utirala pot proti izhodu. Ponekod, kjer je najbolj intenzivno curljala s stropa, so sredi blata nastajale ogromne luže, ki so jih poglabljali delovni stroji, ko so neprenehoma vozili čeznje.