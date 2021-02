Boris Dežulović: Ugrabitev svetega Jeronima

Prvih pet, šest let svojega življenja sem s starši živel v razmajani hišici na splitskem Marjanu in sploh nisem vedel, da se na drugi strani našega gostega borovega gozda, le pol ure sprehoda ob morju, skriva eno celo veliko mesto. Naša najbližja soseda sta bila tovariš Tito, ki je imel v prekrasnem zalivčku takoj pod našo hišico svojo poletno rezidenco, kamor so prihajali Winston Churchill, Haile Sellasie, Indira Ghandi in preostala njegova visoka družba, ter stari Jere, ki je živel nad našo hišico, pod strmimi pečinami Marjana.