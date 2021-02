Dejansko je v obdobju druge življenjske mladosti njegova ljubezen do plezanja postala še močnejša. Po 60. letu je začel premagovati osemtisočake drugega za drugim. Zdaj je tik pred tem, da postane najstarejši človek na svetu, ki je osvojil vseh 14 najvišjih vrhov sveta, ki segajo čez 8000 metrov. Pri 81 letih mu do tega podviga manjkata samo še dva. Ta zadnji mejnik je hotel premagati že prejšnje leto, a mu je koronavirusna kriza preprečila vzpone, zato namerava sanje uresničiti letos. Spomladi načrtuje vzpon na nepalski Daulagiri, jeseni pa naj bi v Tibetu osvojil še Šišapangmo. Na te vzpone se trenutno pripravlja tam, kjer je svojo plezalsko pot začel. Trenira v gorovjih ob španski prestolnici, moči nabira tudi v domačem fitnes studiu. Čeprav je zaradi operacije kolena pred leti izgubil nekaj svoje agilnosti, ga to ni odvrnilo od načrtovanja novih vzponov. Ko se je odpravljal na Himalajo, se nikoli ni počutil kot starec, ki se sprašuje, ali mu bo uspelo. Sodi med tiste, ki se požvižgajo na starost in si pravijo, da so leta le številke. Vzpona na zadnja dva osemtisočaka želi Soria posvetiti vsem žrtvam covida-19. V svoj nahrbtnik namerava pri obeh vzponih zatakniti majhen šopek rož in jih v spomin na umrle položiti na vrh gora.