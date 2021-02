V prometni nesreči se ni nihče poškodoval, promet pa je bil oviran zaradi prelaganja tovora in dvigovanja prevrnjenega tovornega vozila.

Novogoriške policiste pa so okoli pol osme zjutraj obvestili, da se je med popravilom dimniške tuljave v Podnanosu huje poškodoval 42-letni moški. Ugotovili so, da je ta na zadnjo stran nekdanjega gostinskega objekta prislonil lestev in na višini približno petih metrov popravljal dimniško tuljavo, ki jo je pred tem premaknila močna burja. Zaradi močnega sunka burje je moški padel na tla in huje poškodovan obležal, sumijo na poškodbo hrbta.

Poškodovanega so opazili tamkajšnji občani in na pomoč poklicali reševalce, ki so ga na kraju oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti policijske postaje Ajdovščina so tujo krivdo izključili.

Agencija RS za okolje je sicer za to območje izdala oranžni alarm, saj bodo lahko sunki burje v soboto na Primorskem dosegli hitrosti med 100 in 120 kilometrov na uro.