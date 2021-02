"Če si želiš miru, potem se pripravljaj na vojno," je še dodal ruski zunanji minister v pogovoru z vplivnim novinarjem Solovjovom, ki velja za pomembnega zagovornika Kremlja.

Njegove besede so že naletele na kritiko tudi v Kremlju, sicer predvsem v smislu, da so bile "izvzete iz konteksta", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Velika napaka je, da se te izjave objavlja brez konteksta, je izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "Ključno je, da si tega ne želimo. Želimo si nadgrajevati odnose z EU, ampak če se bo EU odločila za prekinitev te poti, potem ja, smo na to pripravljeni," je dejal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Z dodatnim pojasnilom so se odzvali tudi na zunanjem ministrstvu. Rusija si sicer prizadeva za sodelovanje z EU, a če se bo ta odločila prekiniti stike, bo Rusija na to pripravljena, so pojasnili ruski tiskovni agenciji Tass.

"Pripravljeni smo prekiniti vezi, če se bo to zgodilo na pobudo EU. Kar se nas tiče, pa odločno pozivamo EU, da vzpostavi enakopravno in vzajemno spoštljivo sodelovanje, kar je rekel tudi minister," so pojasnili.

V ozadju je predvsem zaostrovanje odnosov zaradi primera Navalni. Zunanji ministri članic EU bodo 22. februarja namreč razpravljali o morebitni uvedbi sankcij proti Rusiji zaradi obravnave opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in tudi izgona evropskih diplomatov, ki da so se udeležili protivladnih protestov.