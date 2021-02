Po več pritožbah, da so v dvorano skozi leta večinoma vključevali svetlopolte moške, je letošnji nabor nominirancev bolj raznolik. Med 16 kandidati je namreč sedem žensk, devet kandidatov oz. kandidatk za nominacijo pa je temnopoltih.

Med nominirankami se za vstop v dvorano prvič potegujeta glasbenica Dionne Warwick in ženska zasedba The Go-Go's, ob njih pa so kandidatke za vpis tudi Kate Bush, Carole King, Chaka Khan in Tina Turner.

The New York Times navaja, da so lahko za vpis nominirani le glasbeniki, ki so studijski prvenec izdali pred najmanj 25 leti in denimo Foo Fighters ter Jay-Z so ravno zadostili temu kriteriju. Sicer je frontman Foo Fighters Dave Grohl v dvorano že vpisan od leta 2014 kot nekdanji član Nirvane.

Med letošnjimi nominiranci je tudi nekaj povratnikov. Za Todda Rundgrena je letošnja že tretja zaporedna nominacija, Rage Against the Machine so bili prav tako v minulih štirih letih že trikrat predlagani za vpis, medtem ko se LL Cool J ponaša s skupno šestimi nominacijami.

O vpisu v dvorano slavnih rock'n'rolla odloča več kot 1000 umetnikov, zgodovinarjev in profesionalcev iz glasbene industrije, eden od izbrancev pa bo določen preko javnega spletnega glasovanja. Komu bo letos uspel vpis v t.i. glasbeni Panteon, bo po pisanju The New York Timesa znano maja, slovesnost ob vpisu novih imen pa bo predvidoma potekala jeseni.