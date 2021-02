Odnesla sta nekaj tisoč evrov in pobegnila v smeri stare Ljubljane. Dogodek so potrdili na Policijski upravi Ljubljana: »Poškodovan ni bil nihče. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.«

S policije so poslali tudi opis neznancev: moška srednjih let, visoka eden okoli 160 in drugi okoli 170 centimetorv, oba kratkih temnih las, oba z zaščitno masko na obrazu in oba oblečena v črna oblačila.